Україна зазнала масованої ракетної атаки з повітря: чути вибухи, помічено ракети (фото, відео)

Вибухи ворожих снарядів чули мешканці багатьох областей

Ніч із 24 на 25 червня стала вельми тривожною (у прямому та переносному значенні) для багатьох українців. Численні сигнали тривог, що супроводжуються характерними звуками вибухів, не надто налаштовують на здоровий сон та гарний настрій. Масову ракетну атаку зазнали в основному північні та центральні регіони країни. Під ранок також було голосно у Миколаєві.

Більше подробиць повідомляє "Телеграф", спираючись на місцеві джерела новин та повідомлення від представників військових адміністрацій.

Перші вибухи опівночі пролунали на території Дніпропетровщини. Жителі обласного центру та деяких інших населених пунктів могли спостерігати навіть невелику заграву на горизонті, яка добре проглядалася завдяки темному часу доби.

Так світло було на Дніпропетровщині

Передбачається, що десь під Дніпром міг бути приліт, проте конкретики про пошкоджені об’єкти поки що немає.

Такий звук чули мешканці Дніпра

Також повідомляється, що було атаковано Львівщину. Один із невеликих населених пунктів нібито прийняв удар на себе. У мережі поширюється відео пожежі – горять різні об’єкти інфраструктури.

На ранок стало голосно на Житомирщині. Факт масового ракетного удару "Телеграфу" підтвердила наша місцева кореспондентка. Місто не спить з четвертої ранку, запуски ракет здійснюють російські винищувачі з боку Білорусі.

Характерні "хвости" видніються у небі над Житомирщиною

Інтернет-користувачі вже діляться першими знімками наслідків атаки на область.

Кілька прильотів, судячи з усього, таки сталися

Неспокійно було й на Чернігівщині. За інформацією керівника місцевої ОВА В’ячеслава Чауса, після четвертої ранку під черговий ракетний обстріл потрапило селище Десна. Чи є постраждалі, наразі невідомо, чиновник пообіцяв поділитися подробицями трохи згодом.

Також у мережі публікують відео, нібито зняте на Київщині. На горизонті можна розглянути хмаринку диму, характерну для збиття ракети чи прильоту. Офіційної інформації поки що не надходило.

Гучний ранок чекав і на мешканців Харківщини, де, попередньо, стався приліт у Чугуєві. Очевидці повідомляють про пожежу у приватному будинку.

Додамо, що про вибухи у Миколаєві повідомив мер Олександр Сенкевич. Він закликав місцевих жителів вирушити до укриття.

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні зміни на лінії фронту. Для цього ми використали актуальні карти боїв в Україні, складені фахівцями Інституту вивчення війни (США).