Вдарили по військових: з’явилися деталі смертельного обстрілу Житомирщини

Ворог атакував об'єкти по різних областях країни

росія з боку білорусі вранці атакувала Україну — близько 30 ракет були випущені тільки по Житомирській області. Ворог цілився по військових об’єктах. Загинув один український захисник, ще один поранений.

Про це повідомив голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко. Він розповів, що обстріл розпочався близько 4:15 ранку. Виникли незначні руйнування військової інфраструктури.

Повідомляється, що по самому Житомиру ворог не влучив— під вогнем були об’єкти навколо міста. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлін. Він також уточнив, що випущених ракет було 24.

Нагадаємо, 25 червня рано вранці в години перед світанком окупанти вдарили відразу по кількох областях України ракетами з білорусі та Чорного моря. Цілилися у військові об’єкти. Так, під вогнем було селище Десна на Чернігівщині, на Львівщині влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Там, нагадаємо, знаходиться військовий полігон. Згідно з останніми даними, є поранені і руйнування.

Раніше "Телеграф" писав, що масована атака з повітря торкнулася багатьох регіонів України — вибухи чули у Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській областях.