Джонсон попередив про довгострокову економічну катастрофу в разі перемоги путіна в Україні

Країни G7 та союзники по НАТО можуть почати тиснути на Україну, провокуючи її до підписання невигідної для неї мирової угоди із росією через занепокоєння економічними наслідками війни. Проте саме перемога путіна потягне за собою тривалу економічну катастрофу.

Як пише Reuters відповідну заяву на саміті Співдружності зробив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Спілкуючись із журналістами політик висловив свої занепокоєння щодо ймовірного тиску на Україну через затяжну війну з росією. Він повідомив, що "світ вже дуже втомився від України" і, звернувшись до західних країн, закликав "надати українцям стратегічну витривалість".

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності… і тому тиск буде рости, щоб спонукати — може бути, примусити — українців до поганого миру", — пояснив він.

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За словами Джонсона, якщо кривавий президент росії володимир путін все отримає бажане в Україні, це може сильно позначитися на міжнародній безпеці і спровокувати довгострокову економічну катастрофу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні й надалі чітко дотримуються своєї позиції щодо ймовірного миру з росією. Зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Київ не розглядає жодних компромісів із москвою та ні в якому разі не збирається йти на поступки агресору, підписуючи із ним будь-які мирні угоди.