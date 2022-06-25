Масштабний ракетний удар по Україні: розвідка озвучила його головну мету

Військові вперше зафіксували використання авіації з території РБ для обстрілу нашої країни

Масована ракетна атака з боку Білорусі в ніч проти 25 червня стала неприємним сюрпризом для жителів багатьох областей. За інформацією Головного управління розвідки України, такий крок російських окупантів підтверджує бажання путіна зробити білорусів частиною повномасштабної війни.

Як повідомляє пресслужба ГУР, цей ракетний удар — перший за чотири місяці з момента вторгнення рф в Україну, коли авіація бомбила мирні міста з території РБ. Для цього в повітря було піднято шість військових літаків Ту-22М3.

Повідомляється, що ці авісудна випустили Україною 12 крилатих ракет марки Х-22. Атака проводилася поблизу міста Петриков, яке розташоване за 50-60 кілометрів від державного кордону.

Петриков на карті Білорусі

Ці конкретні снаряди атакували Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Крім цього, як відомо, вибухи протягом кількох годин фіксувалися і на Житомирщині.

У ГУР наголосили: ворог використовував російські літаки, що заходили у повітряний простір Білорусі через Смоленську та Калузьку області. Зліт проводився з аеропорту "Шайківка" (Калузький регіон), туди після атаки літаки і поверталися.

"Сьогоднішній обстріл безпосередньо пов’язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну як безпосереднього учасника", - зазначили розвідники.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про іншу ідею росіян щодо перетворення білорусів на частину російсько-української війни. Цілком ймовірно, що на території Мозиря можуть готуватися теракти проти мирних жителів з метою звинувачення у них бійців ЗСУ.