Рада хоче дозволити ще одній категорії громадян служити у ЗСУ: про кого мова

Особи з інвалідністю можуть проходити службу лише за власним бажанням

У Верховній Раді запропонували змінити законодавство, щоб дозволити людям з інвалідністю проходити службу у ЗСУ.

Текст відповідного законопроєкту розміщено на сайті парламенту. Відповідно до положень документа, особи з інвалідністю зможуть потрапити до армії, але лише за особистим бажанням.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що в поточній версії законодавства існує різні трактування поняття "бути призваним", через що в осіб, які отримали відстрочку від мобілізації, можуть виникати проблеми, якщо ті хочуть піти в армію добровольцями.

"Для правильного трактування та подальшого використання потрібно уточнити відповідну правову норму", — йдеться в тексті пояснювальної записки.

Якщо документ отримає схвалення у парламенті, то для осіб з інвалідністю більше не буде перешкод, якщо вони захочуть пройти службу за місцем приписки чи фактичного проживання.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто під час загальної мобілізації звільняється від призову, чи беруть до армії з "білим квитком" і хто з військовозобов’язаних чоловіків може виїхати за кордон після оголошення воєнного стану.