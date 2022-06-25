Рада хоче дозволити ще одній категорії громадян служити у ЗСУ: про кого мова
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Особи з інвалідністю можуть проходити службу лише за власним бажанням
У Верховній Раді запропонували змінити законодавство, щоб дозволити людям з інвалідністю проходити службу у ЗСУ.
Текст відповідного законопроєкту розміщено на сайті парламенту. Відповідно до положень документа, особи з інвалідністю зможуть потрапити до армії, але лише за особистим бажанням.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що в поточній версії законодавства існує різні трактування поняття "бути призваним", через що в осіб, які отримали відстрочку від мобілізації, можуть виникати проблеми, якщо ті хочуть піти в армію добровольцями.
"Для правильного трактування та подальшого використання потрібно уточнити відповідну правову норму", — йдеться в тексті пояснювальної записки.
Якщо документ отримає схвалення у парламенті, то для осіб з інвалідністю більше не буде перешкод, якщо вони захочуть пройти службу за місцем приписки чи фактичного проживання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто під час загальної мобілізації звільняється від призову, чи беруть до армії з "білим квитком" і хто з військовозобов’язаних чоловіків може виїхати за кордон після оголошення воєнного стану.