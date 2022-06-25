Окупанти обстріляли ракетами Рівненську область: є загиблі та поранені (відео)

Росіяни продовжують знищувати українську інфраструктуру

Вдень 25 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Рівненській області та знищили два об’єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, удари були завдані містом Сарни, через що загинули троє людей і ще чотири отримали поранення.

За його інформацією, росіяни зруйнували комплекс СТО з мийкою та ще одне підприємство з ремонту автомобілів.

"За попередньою інформацією є троє загиблих, четверо постраждалих перебувають у лікарні. З них двоє у тяжкому стані", — сказав Коваль.

Він зазначив, що під завалами можуть ще перебувати люди, а тому на місці працюють рятувальники, медики та представники інших відомств.

Також голова ОДА оприлюднив кадри з місця події, на яких видно наслідки ракетного удару та зруйновані об’єкти.

Як повідомлялося раніше, ранок 25 червня розпочався для України з масованого ракетного удару по ряду областей. Зокрема про вибухи повідомляли у Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Чернігівській та Харківській областях.

У ГУР Міноборони повідомили, що головною метою обстрілу стала спроба росіян втягнути Білорусь у війну проти України, оскільки частина ракет прилетіла з її території.