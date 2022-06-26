Війна — день 123: окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, звірячі обстріли міст продовжуються

Оперативно про головне за 26 червня

Ось уже 123 дні йде повномасштабне вторгнення рф в Україну. Українські сили оборони ведуть бойові дії по всій лінії фронту, але найгарячіша ситуація на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Генштаб ЗСУ офіційно оголосив про відхід від Сєвєродонецька, проте наш спецназ все ще наводить артилерію по скупченню окупантів у місті, повідомив радник голови ОП Олексій Арестович. Водночас росіяни посилили обстріл українських міст. Росіяни вдарили по ядерній установці в Харкові, а також обстріляли ракетами Рівненську область, де знищили об’єкти цивільної інфраструктури. На політичному фронті Литва зайняла жорстку позицію щодо "блокади" Калінінграда, а невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко на зустрічі з президентом росії володимиром путіним назвав це "оголошенням війни".

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 26 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

05:00 На саміті G7 у Німеччині обговорять спільні дії в умовах війни в Україні, а також її можливі наслідки, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

04:00 Країни G7 почали обговорювати можливість запровадження граничних цін на російську нафту, пише Reuters.

Пропозиція про запровадження граничних цін є частиною ширших дискусій "Великої сімки" про те, як ще більше посилити тиск на Росію, зазначило джерело агентства.

02:00 Авіація ЗСУ на півдні України відпрацювала 5 ударів по скупченню російських війск та техніки, по командних та опорних пунктах ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються.

Всього за добу знищено 24 російських вояка, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожі польові склади боєприпасів та вогневу точку.

01:00 Через прильоти у Харкові є мінімум двоє постраждалих.

За 25 червня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Нью-Йорку та Першотравневому. Ще 2 особи отримали поранення.

00:00 У Харкові продовжуються вибухи.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після зустрічі країн Британської співдружності висловив упевненість, що українське питання буде одним із головних на найближчій зустрічі представників G7.

Інформація за 23 червня доступна в нашій статті: "Війна — день 120: окупанти варварськи обстрілюють міста, важка ситуація під Сєвєродонецьком".

Зведення новин за 24 червня можна прочитати в нашій трансляції за п’ятницю: "Війна — день 121: Україна відступає від Сєвєродонецька, а під Херсоном настав перелом".

З головними новинами минулого дня, 25 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за суботу: "Війна — день 122: ЗСУ пішли на прорив під Херсоном, росія відповіла півсотнею ракет".