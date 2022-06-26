Росіяни мають успіхи на Донбасі: свіжі карти боїв на фронтах
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Ворог просувається на сході та намагається прорватися на півдні
Окупанти взяли Сєвєродонецьк під повний контроль, бої йдуть у сусідньому Лисичанську. На північ і на південний схід від Бахмута російським військам також вдалося просунутися.
На Харківщині ситуація для росіян склалася дещо інакше. На північ від обласного центру, повідомляють дослідники Інституту вивчення війни, точаться позиційні бої. А на південному сході області просуватися від Ізюму до Слов’янська їм не вдається.
На півдні ворог намагається зміцнити позиції та знову захопити звільнену від росії територію.
Схід України
Ворог після відступу українських військових із Сєвєродонецька підбирається до південних околиць Лисичанська. Окупанти закріплюються не тільки у Сєвєродонецьку, а й у Сиротиному, Вороновому, Борівському. У Лисичанську окупанти дійшли до желатинової фабрики на околиці.
На схід від Бахмута росіяни також прориваються — бої йдуть за 15 км від міста. З південного сходу ворог підібрався ще ближче — просунулися на кілометр у районі Роти та Вершини, за 10 км від Бахмута. На північ від Донецька також штурмували, але українські військові відбили напад — немає підтвердження просування росіян у районі Ясинуватої, Костянтинівки, Мар’їнки, Кам’янки.
З боку Ізюма окупанти намагаються наступати у бік Слов’янська, але не просуваються. З боку Лимана у напрямку міста продовжуються обстріли та розвідка.
Харків
росія намагається покращити позиції на півночі від Харкова, обстрілювала українських військових у Цупівці, Козачій Лопані, Верхньому Салтові та околицях інших населених пунктів. Обласний центр під вогнем з артилерії та ракет, як і область.
Південь України
Росіянам хочеться повернути втрачені позиції на півночі Херсонської області і вони проводять локальні атаки, наприклад, Потьомкіно намагалися повернути вже двічі. У Запорізькій області продовжують оборону та атакують українських захисників у Гуляйполі. У бік Кривого Рогу Дніпропетровської області посилили артударів. Під вогнем також і Миколаївщина.
Напередодні окупанти влаштували масований ракетний обстріл України — тривоги лунали кілька разів на день. "Прильоти" були як щодо цивільної інфраструктури, так і військової. Є загиблі.
Як повідомляв "Телеграф", ранок 26 червня почався також із масової тривоги та вибухів — повідомляється про влучення ракет у Києві.