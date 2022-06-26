Росіяни мають успіхи на Донбасі: свіжі карти боїв на фронтах

Ворог просувається на сході та намагається прорватися на півдні

Окупанти взяли Сєвєродонецьк під повний контроль, бої йдуть у сусідньому Лисичанську. На північ і на південний схід від Бахмута російським військам також вдалося просунутися.

На Харківщині ситуація для росіян склалася дещо інакше. На північ від обласного центру, повідомляють дослідники Інституту вивчення війни, точаться позиційні бої. А на південному сході області просуватися від Ізюму до Слов’янська їм не вдається.

На півдні ворог намагається зміцнити позиції та знову захопити звільнену від росії територію.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог після відступу українських військових із Сєвєродонецька підбирається до південних околиць Лисичанська. Окупанти закріплюються не тільки у Сєвєродонецьку, а й у Сиротиному, Вороновому, Борівському. У Лисичанську окупанти дійшли до желатинової фабрики на околиці.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

На схід від Бахмута росіяни також прориваються — бої йдуть за 15 км від міста. З південного сходу ворог підібрався ще ближче — просунулися на кілометр у районі Роти та Вершини, за 10 км від Бахмута. На північ від Донецька також штурмували, але українські військові відбили напад — немає підтвердження просування росіян у районі Ясинуватої, Костянтинівки, Мар’їнки, Кам’янки.

Карта боїв на сході України

З боку Ізюма окупанти намагаються наступати у бік Слов’янська, але не просуваються. З боку Лимана у напрямку міста продовжуються обстріли та розвідка.

Харків

росія намагається покращити позиції на півночі від Харкова, обстрілювала українських військових у Цупівці, Козачій Лопані, Верхньому Салтові та околицях інших населених пунктів. Обласний центр під вогнем з артилерії та ракет, як і область.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росіянам хочеться повернути втрачені позиції на півночі Херсонської області і вони проводять локальні атаки, наприклад, Потьомкіно намагалися повернути вже двічі. У Запорізькій області продовжують оборону та атакують українських захисників у Гуляйполі. У бік Кривого Рогу Дніпропетровської області посилили артударів. Під вогнем також і Миколаївщина.

Карта боїв на півдні України

Напередодні окупанти влаштували масований ракетний обстріл України — тривоги лунали кілька разів на день. "Прильоти" були як щодо цивільної інфраструктури, так і військової. Є загиблі.

Як повідомляв "Телеграф", ранок 26 червня почався також із масової тривоги та вибухів — повідомляється про влучення ракет у Києві.