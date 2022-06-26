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Росіяни мають успіхи на Донбасі: свіжі карти боїв на фронтах

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські військові на фронті
Українські військові на фронті

Ворог просувається на сході та намагається прорватися на півдні

Окупанти взяли Сєвєродонецьк під повний контроль, бої йдуть у сусідньому Лисичанську. На північ і на південний схід від Бахмута російським військам також вдалося просунутися.

На Харківщині ситуація для росіян склалася дещо інакше. На північ від обласного центру, повідомляють дослідники Інституту вивчення війни, точаться позиційні бої. А на південному сході області просуватися від Ізюму до Слов’янська їм не вдається.

На півдні ворог намагається зміцнити позиції та знову захопити звільнену від росії територію.

Карта бойових дій Україна 26 червня 2022
Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог після відступу українських військових із Сєвєродонецька підбирається до південних околиць Лисичанська. Окупанти закріплюються не тільки у Сєвєродонецьку, а й у Сиротиному, Вороновому, Борівському. У Лисичанську окупанти дійшли до желатинової фабрики на околиці.

Карта бойових дій Сєвєродонецьк 26 червня
Карта боїв навколо Сєвєродонецька

На схід від Бахмута росіяни також прориваються — бої йдуть за 15 км від міста. З південного сходу ворог підібрався ще ближче — просунулися на кілометр у районі Роти та Вершини, за 10 км від Бахмута. На північ від Донецька також штурмували, але українські військові відбили напад — немає підтвердження просування росіян у районі Ясинуватої, Костянтинівки, Мар’їнки, Кам’янки.

Карта бойових дій Донбас 26 червня
Карта боїв на сході України

З боку Ізюма окупанти намагаються наступати у бік Слов’янська, але не просуваються. З боку Лимана у напрямку міста продовжуються обстріли та розвідка.

Харків

росія намагається покращити позиції на півночі від Харкова, обстрілювала українських військових у Цупівці, Козачій Лопані, Верхньому Салтові та околицях інших населених пунктів. Обласний центр під вогнем з артилерії та ракет, як і область.

Карта бойових дій Харків 26 червня
Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росіянам хочеться повернути втрачені позиції на півночі Херсонської області і вони проводять локальні атаки, наприклад, Потьомкіно намагалися повернути вже двічі. У Запорізькій області продовжують оборону та атакують українських захисників у Гуляйполі. У бік Кривого Рогу Дніпропетровської області посилили артударів. Під вогнем також і Миколаївщина.

Карта бойових дій Херсонська область 26 червня
Карта боїв на півдні України

Напередодні окупанти влаштували масований ракетний обстріл України — тривоги лунали кілька разів на день. "Прильоти" були як щодо цивільної інфраструктури, так і військової. Є загиблі.

Як повідомляв "Телеграф", ранок 26 червня почався також із масової тривоги та вибухів — повідомляється про влучення ракет у Києві.

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#Мапа #Лисичанськ #Слов'янськ