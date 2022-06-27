В армії росії брак генералів, путіну доводиться висмикувати комсостав з пенсії — ЗМІ

Путіну для війни з Україною доводиться ставити в стрій генералів, що пішли на пенсію.

У росії через брак генералів, яких або ліквідували в Україні, або усунули з посади через провали на війні, вирішили повернути на службу 67-річного генерала.

Про це пише британський таблоїд Dailystar.

У статті наголошується, що огрядного (127 кг) російського генерала у відставці відправили воювати на передову на схід України, бо у російського диктатора володимира путіна закінчуються старші офіцери.

Також таблоїд пише, що офіцер такий повний, що йому доводиться спеціально шити форму, і він носить два комплекти бронежилетів через свої габарити.

"Тепер він (путін — ред.) витягує з відставки генералів, і один з них — генерал Павло. путін подібний до боса мафії, якому ніхто не може відмовити у покорі. Якщо відставний генерал отримає повідомлення від путіна про те, що ви потрібні матінці росії для війни в Україні, ви мало що можете зробити", — зазначає видання.

Цей генерал відслужив спочатку в радянській, а потім і в російській армії понад 40 років. Передбачається, що він служив у Сирії незадовго до виходу на пенсію п’ять років тому.

Як повідомлялося, росія втрачає у війні з Україною не лише генералів, а й іменитих та "титулованих" офіцерів.