росія намагається покращити позиції: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти намагаються покращити положення для атак по українських захисників

Поки росія змінює одного за одним представників військового командування, війська окупанта на фронті посилюють обстріли, особливо по позиціях на півдні. Вони також намагаються протистояти партизанського руху "кошмарячи" місцеве населення.

Дослідники інституту вивчення війни повідомляють, що на фронті на сході росія продовжує зміцнювати контроль над останньою великою захопленою метою — Сєвєродонецьком та його околицями. Також ворог продовжує наступ на південну частину Лисичанська.

Окупанти намагаються зберегти контроль над трасою на Лисичанськ із Бахмуту, а також атакувати у бік Слов’янська. Їхні атаки відбивають на північний захід від міста.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує атакувати українських військових у Лисичанську та його околицях. Повідомляється, що бої точаться у Привілля, Білій Горі, на території желатинового комбінату.

Карта боїв біля Сєвєродонецька та Лисичанська

Атаки росії на схід від Бахмута вздовж траси на Лисичанськ спрямовані на контроль над шосе. Штурм землею окупанти вели біля Берестоого, Білогорівки, Клинового, Покровського. Активізувався ворог і в районі Донецька, ведучи на цьому напрямі позиційні бої та завдаючи ударів ближче до Запорізької області.

Точки основних боїв на Луганщині

Наступ рф до Слов’янська з боку Ізюма стримують, але окупанти готуються відновити його з боку Лиману.

Харків

Росвійська продовжують безуспішні спроби поліпшити позиції на північ від Харкова. Атака була спрямована, зокрема, на Дементьєвку, яка знаходиться за 20 км у бік Білгорода. Місто та область під ракетним та артилерійським обстрілом.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росвійська намагаються не дати силам оборони України перегрупуватись, обстрілюють позиції. Намагалися знову захопити Потьомкіно. Інтенсивність обстрілів зросла у півтора раза, частину населених пунктів у районі Давидового Броду окупанти зрівняли із землею.

Обстріл громадянської інфраструктури триває, як і бажання росії домінувати в Чорному морі. На окупованих територіях посилилися фільтраційні заходи та фіксують залякування людей.

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", росія обстріляла ракетами багато українських міст — під постійним вогнем Харків, вибухи часто чують в Одесі, Миколаєві, напередодні "прилетіло" до Києва. На тлі цього з’явилися повідомлення про надання Україні американської системи ППО.