росія вдарила по Харкову та Одеській області: що відомо про постраждалих та руйнування (фото, відео)

Внаслідок атак є постраждалі

Окупанти в ніч проти 27 червня обстріляли Харківську та Одеську область ракетами. По Одещині завдали удару з авіації з Ту-22М крилатою ракетою Х-22.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Влучили по селищу в області, по житлових будинках. За оновленими даними від військової адміністрації — постраждали вісім людей. Серед постраждалих – дитина. Госпіталізація не знадобилась.

Внаслідок удару спалахнуло кілька будинків та господарських будівель. Пожежу внаслідок обстрілу загасили, загальна площа загоряння становила 500 кв. м. На місці працює поліція.

Повідомляється, що в будинках на сусідніх вулицях вибило вікна, пошкодило газо та електропостачання.

Зазначимо, що в Чорному морі є два ворожі ракетоносці, які мають 16 ракет "Калібр" для атаки.

Ракетна атака на Харківську область

Харків продовжують атакувати — росія не тільки поливає вогнем передмістя з артилерії та РСЗВ, а й пускає ракети з Білгорода. У місцевих пабліках відстежують їхню кількість — у ніч на понеділок нарахували сім.

Попередньо цієї ночі в результаті атаки ніхто не загинув — окупанти обстріляли адміністративну будівлю в Київському районі, почалася пожежа. Також близько опівночі школу у Шевченківському районі частково пошкодили та позбавили двору. Пожежникам також довелося гасити спалах.

Вирва від снаряда у дворі школи

Раніше "Телеграф" писав, що росія посилила обстріл. Напередодні завдала удару по столиці, влучивши в житлову багатоповерхівку. На фоні цього США пообіцяли Україні допомогти з ППО.