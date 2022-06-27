Виїзд жінок за кордон під час воєнного стану: хто не має права покидати Україну

Дозвіл на виїзд українок за кордон під час війни регулюється загальними правилами перетину кордону і законом про воєнний стан

На відміну від українських чоловіків, які під час воєнного стану не мають права покидати Україну, якщо їм від 18 до 60 років, і підлягають призову, а у деяких випадках чоловіків можуть призвати навіть за наявності "білого квитка", жінки ж мають право перетинати кордони вільно. Втім на них також розповсюджується дія Правил перетинання державного кордону громадянами України з відповідними змінами, зумовленими воєнним станом.

Так жінки не можуть покидати територію України, якщо вони є військовозобов’язаними і підлягають загальній мобілізації. Втім, і з цього переліку є винятки. Усі вони прописані у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йдеться про жінок-військовозобов’язаних, які виховують дітей самотужки, мають дітей-інвалідів, є опікунами чи усиновителями сиріт, доглядають за родичами з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, напередодні було опубліковано законопроєкт №7484, який регулює питання виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану на законодавчому рівні. Наразі це питання регулюється президентським указом. Також прикордонники уточнили умови, за яких чоловіки призовного віку можуть залишати Україну для виїзду за гуманітарною допомогою.