Переговори G7 щодо України: Єрмак озвучив важливі підсумки

Саміт G7 має відреагувати на удари росії по Києву, вважає Єрмак

Лідери країн Великої сімки прийняли рішення щодо впровадження нових обмежень проти російської федерації в рамках підтримки України у її протистоянні агресору.

Про це у понеділок, 27 червня, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пояснивши детальніше, що все ж очікує в майбутньому на криваву росію за підсумками переговорів представників G7, під час яких обговорювали ситуацію навколо України.

Так, за словами українського політика, обмеження проти рф стосуватимуться кількох важливих пунктів:

- Лідери G7 мають на меті узгодити розширення санкцій проти росії, аби ще більше перекрити їй доступ до ключових промислових ресурсів, послуг, а також технологій. Окрім того, під прицілом ланцюги постачання сектора оборони рф.

– Погоджено, що кошти від підвищення мита на експорт росією будуть перераховані на українські рахунки. Лідери країн Великої сімки планують отримати дозвіл на використання доходів, отриманих від мита на товари рф у вигляді допомоги Україні. США планують збільшити тарифи на понад 570 груп російської продукції, загальна вартість якої сягає 2,3 мільярда доларів.

- Лідери G7 заявили про готовність обмежити російські прибутки, у тому числі від золота. Крім того, американським Міністерством фінансів планується ухвалення рішення щодо повної заборони імпорту нового золота до Штатів. Саме це дозволить обмежити участь росії на офіційному ринку золота.

- Планується впровадження персональних санкцій проти осіб, які несуть відповідальність за порушення прав людини, включно з військовими злочинами, спробами змінити українську владу на нелегітимну, а також крадіжку зерна на українських територіях.

- Країни G7 візьмуть на себе зобов'язання допомогти Україні у покритті короткострокового дефіциту бюджетного фінансування, включаючи зобов'язання США у розмірі 7,5 мільярда доларів. Також Велика сімка планує ухвалити довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки, фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував переговори України з російською федерацією, наголосивши, що жодних мирних угод на кшталт "Мінська — 3" Київ підписувати із москвою не збирається.