Ракетний удар по Кременчуку: з’явилася реакція США

У Вашингтоні відреагували на обстріл росіянами ТРЦ у Кременчуці

Російські окупанти в понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, коли там було багато людей. На подію вже відреагували у Вашингтоні.

Як повідомила у своєму Твіттері посол США в Україні Бріджіт Брінк, росія буде притягнута до відповідальності за свої звірства.

Вона зазначила, що з Кременчука надходять жахливі фото та відео наслідків ракетного удару по переповненому людьми торговому центрі.

"Світ притягне кремль до відповідальності за звірства в Україні", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, ракетного удару було завдано близько 17:00 по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. За даними Офісу президента, всередині знаходилося близько тисячі людей.

Згідно з останніми даними в результаті вибуху загинуло щонайменше 11 людей, ще близько 40 отримали поранення. У ДСНС зазначили, що площа займання становила близько 10 тисяч квадратних метрів, а для ліквідації пожежі залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний потяг. Ліквідація наслідків та розбір завалів триває, а тому не виключено, що кількість жертв зросте.