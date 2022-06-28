росія намагається стягнути кільце навколо Лисичанська: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріл по лінії фронту

росія посилює ракетний терор України — у Кременчуці — влучили по торговому центру. Також окупанти намагаються посилити оточення Лисичанська — рухаються на південний захід від міста в районі траси від Бахмута.

Дослідники Інституту вивчення війни зазначають, що перерізати шляхи сполучення з Бахмутом ворогові не вдалося. Проте окупанти просуваються на схід від міста.

Відбити атаки росвійськ вдалося на північ від Слов’янська і на Харківській лінії фронту. На півдні росіяни йдуть в оборону та намагаються домінувати на окупованих територіях.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Лисичанську: ворог намагається просуватися на південний захід від міста, але відрізати шляхи постачання їм не вдається. Атакують у Лисичанську у районі желатинового заводу. Окупанти прориваються до траси з Бахмуту на захід від Вовчеярівки. Бахмутську трасу намагаються захопити і за 30 км від міста, українські сили під обстрілом.

Карта боїв у Луганській області

Бої в районі Сєвєродонецька

У Кленовому точаться бої, ворог намагається дістатися до траси на Слов’янськ на цій ділянці та зміцнити позиції. Наступ росії відбивають, зокрема у Мазанівці та Долині. Навколо Ізюма посилилися обстріли, з боку Лимана про настання не повідомляється.

Харків

Харків — найбільше місто України серед тих, хто перебуває під постійним вогнем росіян. На північний захід та південний схід від Харкова ворогові пішов на штурм. Область дедалі більше мінують, побоюючись українського контрнаступу.

Бої навколо Харкова

Південь України

Російські війська намагаються зміцнити оборону і вийти на вигідніші позиції, знову атакували Потьомкіно, є ризик штурму окупантами для виходу на межі області. Українські сили продовжують завдавати ударів по Зміїному. Ворог обстрілює інфраструктуру всіх областей на півдні країни. На захоплених територіях продовжується нав’язування рубля як основної валюти.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі мобілізаційних навчань Білорусі вздовж українського кордону та стягування російської техніки в регіон знову стало актуальним питання участі РБ у війні не лише наданням своєї території для ракетних ударів. Чи вступить Білорусь до війни — експерти розходяться в думках. Підготовкою до такого сценарію можуть стати російські провокації під чужим прапором.