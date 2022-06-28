Україні вдалося повернути тіла загиблих Героїв "Азовсталі": що відомо

Україна та росія провели ще один обмін тілами загиблих військових

Чергову операцію з повернення тіл полеглих українських героїв провели у Запорізькій області. В Україну вдалося повернути тіла 46 військових, які померли під час блокади Маріуполя, 21 з них — захисники "Азовсталі".

Про це у вівторок, 28 червня, повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У відомстві також відзначили, що операція проводилася за участі уповноваженого з питань осіб, що зникли безвісти, а також представників ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших українських силових структур.

"Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі", — зазначається в тексті повідомлення.

Крім того, у відомстві відзначили, що процес повернення тіл полеглих українських бійців відбувається в рамках норм Женевської конвенції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з інформацією, котру надала українська розвідка, в полоні у росіян знаходяться 2449 захисника блокадного Маріуполя.

Тако нагадаємо, що за 125 днів війни росії з Україною, окупанти вбили до 50 тисяч мирних жителів Маріуполя. Цю страшну цифру нещодавно озвучив мер багатостраждального міста Вадим Бойченко.