Російський офіцер-мародер потрапив у полон із 30 тис. гривень та злитком золота (відео)

Росіянин зізнався у мародерстві

У вівторок, 28 червня, на 125-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося інтерв’ю російського офіцера Івана Глухова, який зізнався, що вкрав гроші та цінні речі у домівках українців в Циркунах (Харківська область).

Відповідне відео опублікував Володимир Золкін на своєму YouTube-каналі.

Окупант, який добровільно давав інтерв’ю, зізнався, що у передмісті Циркунів він вкрав 30 тисяч гривень, злиток золота, срібний ланцюжок та монети. Також він потрапив у полон із 150 доларами, які йому дав на цигарки "ополченець". Росіянин розповів, що ходив будинками українців, щоб знайти килими для того, щоб спати зі зручностями у підвалі. На одній із таких вилазок він вирішив обікрасти мирних громадян. До речі, пояснити своє мародерство окупант не зумів.

"Лейтенант, командир взводу Глухов Іван Дмитрович (22.07.1998 Ульянівська область, Карсун). Ще 19 лютого їм оголосили, що нападатимуть на Україну. Усі всі знали заздалегідь, і знали коли й куди вони їхатимуть! Окупант накрав 30 тис., грн, долари й золото, і сподівався відвести все додому!.. Але не встиг і потрапив у полон до доблесних ЗСУ. Навіщо і для чого йому було все це — не знає і не може пояснити. Війна в Україні показала справжнє лице всієї росії, особливо армії рф. Друга армія світу — мародери, злодії та насильники", — написав Золкін під відео.

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Раніше повідомлялося, що бойовому медику зі складу Збройних сил України вдалося взяти в полон 8 окупантів.

Нагадаємо, 28 червня між Києвом і москвою відбувся черговий раунд обміну полоненими.