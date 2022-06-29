Війна — день 126: Окупанти підбираються до Лисичанська, ракетний терор продовжується

Оперативно про головне за 29 червня

Вже протягом 126 днів українські сили оборони ведуть війну за незалежність проти російських загарбників. Ворожа армія підбирається до Лисичанська (Луганська область) та намагається заблокувати місто, витіснивши з позицій українських військових. На інших напрямах ЗСУ зупинили просування окупантів. рф після варварського обстрілу Кременчука продовжує ракетний терор. Загарбники завдали удару по Дніпру, а вночі обстріляли Харків, де виникла велика пожежа. На політичному фронті президента рф знову зробили ізгоєм. Повідомляється, що володимир путін не відвідає саміт G20 в Індонезії.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, які відбулися в Україні та світі 29 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України опублікував відео удару російської ракети по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці (Полтавська обл.)

Інформацію про події 26 червня можна прочитати у нашій статті: "Війна — день 123: окупанти обстріляли Київ та закріплюються у Сєвєродонецьку".

Зведення новин за 27 червня доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 124: окупанти вдарили ракетами по торговому центру в Кременчуці".

З головними новинами минулого дня, 28 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за вівторок: "Війна — день 125: окупанти продовжують масово обстрілювати українські міста через невдачі на фронтах".