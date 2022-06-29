"Вони хотіли вбити більше людей": Зеленський показав відео моменту попадання ракети по ТЦ у Кременчуці

Президент показав відео моменту удару

Момент попадання крилатої ракети по торговому центрі у Кременчуці було зафіксовано камерами відеоспостереження.

Відео оприлюднив у своєму Фейсбуку президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що всього з початку вторгнення росіяни запустили по нашій країні 2811 різних ракет.

"Щоб ніхто не наважувався обманювати ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому об’єкту. Вони хотіли вбити більше людей у мирному місті, у звичайному торговому центрі", — написав він.

Зеленський підкреслив, що це є актом державного тероризму, за який росії доведеться відповісти, як і всі інші.

Відомо, що росія вдарила по торговому центру крилатою ракетою X-22, її довжина становить 11,6 метра, а ширина майже метр. На озброєнні вона стоїть з початку 70-х років, а розробляли її для ударів по авіаносцях.

Варто також зазначити, що це відео Зеленський також показував під час виступу на Раді безпеки ООН, яка зібралася з приводу ракетного удару Кременчука.

Під час свого звернення він закликав визнати росію країною-терористом, а також позбавити її місця в Раді безпеки.