"Ми вчимося швидко": Рєзніков розповів, яку західну зброю вже освоїли ЗСУ

Україна отримала величезну допомогу від країн Заходу

Українські захисники після початку вторгнення росії освоїли безліч нових видів озброєння та техніки, включаючи новітні зразки.

Як розповів голова Міноборони Олексій Резніков, зараз військовослужбовці проходять підготовку в багатьох країнах Європи одразу з низки напрямків.

Так він зазначив, що основні зусилля сфокусовані на підготовці фахівців із застосування:

великокаліберної артилерії (самохідної та буксированої);

РСЗВ;

засобів артилерійської розвідки;

засобів ППО;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування;

різних типів кораблів та систем їх озброєння.

З квітня тисячі військових отримали підготовку у застосуванні гаубиць М777 та FH-70, САУ М109, CAESAR, "Краб" та PzH 2000, а також РСЗВ M142 HIMARS. Крім того, військові також освоїли управління різними броньованими машинами на кшталт М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky і Wolfhound.

Українські військові вже освоюють РСЗВ M270 та MARS II, а також проходять навчання з управління:

зенітними установками Гепард 1A2;

мінними тральниками Sandown;

БТР VAB та БМП M80-A.

"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку", — додав Резніков.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення, що українські військові вже проходять навчання на норвезьких комплексах ППО NASAMS, які США хочуть передати Україні у наступному пакеті військової допомоги.