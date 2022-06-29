"Це складніше, аніж рак": Зеленський назвав головну хворобу путіна (відео)

Український гарант прокоментував хвороби путіна

Російський диктатор володимир путін, який розв'язав криваву війну в Україні 126 днів тому, дійсно хворий, проте його проблеми пов'язані не лише зі здоров'ям. президент росії хворий на неповагу, захоплення і катування українців.

Про це лідер України Володимир Зеленський заявив під час свого чергового інтервʼю для американського видання NBC. За словами українського гаранта, путін дійсно хворий, але його "хвороба" має більш складний характер, аніж та, інформацію про яку ширять різні ЗМІ. Також він додав, що ці ж самі проблеми мають і наближені до лідера рф особи.

"І це і є хвороба. І, на жаль, це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента російської федерації, вони саме хворі через це завищення амбіцій, нерозуміння і неповагу до міжнародного права, просто до життя людей", – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що саме ця "хвороба" кривавого російського лідера є найбільш небезпечнішою для України, а все інше він вважає простими балачками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російської армії по торговельному центру у Кременчуці та показав кадри влучання ворожої ракети.

Також варто нагадати, що український гарант заявив, що всіх причетних до обстрілів мирних міст України росіян неодмінно знайдуть та притягнуть до відповідальності.