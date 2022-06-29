"Нам складно": Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та розповів про втрати окупантів

Український президент прокоментував ситуацію на фронті

Кривава окупаційна армія росії, котра вже 126 днів поспіль стирає з лиця землі мирні українські міста, зазнає великих втрат як у техніці, так і в особовому складі вп'ятеро більше, аніж українські Збройні Сили. Навіть попри це, вороже військо все одно переважає українців за чисельністю, тож без допомоги західних країн, Україні буде вкрай важко.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час свого інтерв'ю для американського телеканалу NBC. За словами українського лідера, зараз військовим, які перебувають у гарячих точках бойових дій дуже важко, адже попри втрати зс росії, вона все одно перемагає за чисельністю озброєння та військ, які сьогодні задіяні на війні.

Президент додав, що ворожа армія зазнає більших втрат, ніж ЗСУ, мовляв, на одного українського військового росармія втрачає п'ятеро своїх солдатів. Там, де Україна втрачає один танк, росія втрачає п'ять.

"Але треба бути справедливим і сказати, що нам справді складно. Нам складно, бо знову ж таки інші цифри, бо на один наш танк у них десять своїх танків, на одного нашого бійця — десять їхніх військових. І якими б ми міцними" не були, їх удесятеро більше, і це дуже складно", — пояснив він.

Зеленський також відзначив, що незважаючи на труднощі, українські захисники тримають оборону і не збираються складати зброю перед окупантами. На деяких напрямках навіть переходять до досить успішних контрнаступів. При цьому він наголосив, що без допомоги Заходу, у протистоянні з росією Україна вистояти не зможе.

"Наодинці з Росією — я розумію, що нам буде складно і, напевно, ми не витримаємо. Тому дуже важлива підтримка Європи і, насамперед, підтримка США… Це не просто війна України з росією, це війна всього цивілізованого світу з рф, з їхнім військово-політичним керівництвом, з їхньою армією. Ми не зможемо одні, і дякувати Богу, нам допомагають", — підсумував гарант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії зазнала серйозних втрат у південній частині України, де лише за одну добу полягли півсотні російських солдатів, адже ЗСУ виконали 150 вогневих завдань, а авіація завдала п’яти ударів по позиціях супротивника.