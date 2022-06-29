Чи приходитимуть повістки в "Дію": міністр дав відповідь

Міністр розвінчав міф російської пропаганди

У середу, 29 червня, на 126-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Мінцифри уточнили, чи справді українцям надсилатимуть повістки в армію через "Дію".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у бесіді з nzlvivl.

На запитання журналіста про інформацію російських ЗМІ про те, що українцям нібито надсилатимуть повістки через "Дію", міністр назвав це фейком.

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють фейками та дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", — заявив Федоров.

Хто був першоджерелом чуток про заклик через "Дію", невідомо. Тема активно поширювалась у пабліках про мобілізацію. Деякі навіть видалили програму зі смартфонів.

Нагадаємо, в Україні до кінця серпня ведеться загальна мобілізація, в рамках якої на службу можуть бути призвані як чоловіки, так і жінки. Однак у разі останніх є важливий нюанс — вони в армію йдуть виключно за контрактом і лише з власної волі.

Раніше "Телеграф" пояснював, де можуть вручити повістку та в яких випадках її можна оскаржити.