Новий великий обмін полоненими: Україна повернула частину бійців з "Азовсталі"

Сторони провели найбільший обмін полоненим із початку повномасштабної війни

У середу, 29 червня, на 126-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Київ і москва провели великий обмін полоненими.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на офіційній сторінці у Facebook.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомив, що в ході масштабного обміну з полону звільнено 144 бійців, 95 з яких — захисники "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов". Це найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного російського вторгнення.

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 — Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

У ГУР уточнили, що з полону звільнили 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, а наймолодшому – 19. Більшість українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

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Нагадаємо, у травні захисникам Маріуполя, які понад два місяці перебували у бомбосховищах металургійного комбінату "Азовсталь", надійшов наказ припинити оборону міста та зберегти свої життя. Кожен із військовослужбовців здав свою зброю офіцерам. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядала варіант розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Раніше повідомлялося, що 28 червня між Києвом та москвою відбувся черговий раунд обміну полоненими. Вдалося звільнити 17 захисників.

Нагадаємо, російський офіцер на камеру зізнався у мародерстві, потрапивши в український полон зі злитком золота.