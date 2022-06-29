Питання поступок росії не стоїть: у Зеленського відреагували на нашумілу статтю

Український політик присоромив деяких західних чиновників

У команді президента Володимира Зеленського прокоментували статтю CNN, в якій йшлося про сумніви американських високопосадовців щодо успіху України у війні з росією.

Відповідний пост на своєму telegram-каналі у середу, 29 червня, опублікував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що іноді у західних ЗМІ проскакують публікації з антиукраїнською риторикою щодо потенційних підсумків війни. Михайло вважає, що за такими публікаціями стоять західні політики, які не вірили, що Київ протримається хоча б 3 дні, що в Україну будуть доставляти важке озброєння, що Європа запровадить нафтове ембарго.

Радник голови ОП додав, що реальність зовсім інша. Тепер лідери західного світу хочуть, щоб президент росії володимир путін ганебно програв війну, а ціллю України є повернення всіх тимчасово окупованих територій. Для її здійснення, за словами Подоляка, потрібна конкретна кількість важкої зброї.

"Україна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом. Це не "заспокійлива мантра" і не політичне гасло, чиста математика та військовий розрахунок. Все, що для цього потрібно – конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння", — написав Подоляк.

Раніше Подоляк зазначив, що російський диктатор путін знову "всіх переграв" через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, Подоляк нещодавно потролив голову мід Росії Сергія Лаврова.