Росіянам уже почали пояснювати, що обмін захисників "Азовсталі" — ніяка не "зрада", але ті не вірять

Обмін захисників "Азовсталі" наробив галасу у російських пропагандистів

У середу, 29 червня, українська розвідка провела масштабний обмін полоненими, під час якого на підконтрольні території повернулося 144 полонених військовослужбовців ЗСУ. Серед них і 95 захисників "Азовсталі", у тому числі 43 нацгвардійці полку "Азов". Ця подія вже наробила галасу серед російських пропагандистів, які не приховуючи, почали висловлювати своє обурення.

Так, наприклад, російський "журналіст" Олександр Жучковський, який активно підтримував бойовиків у 2014 році, заявив про "слабкість і некомпетентність" відповідальних за обмінні процеси з боку бойовиків.

Він зазначив, що якби росія перебувала у програшній позиції, то в питаннях обміну вона не стала б дбати про статус тих, кого відправляє на обмін. Водночас він вважає, що нібито у "програшній" позиції знаходиться Україна, а тому рішення відправити бійців "Азова" на обмін для нього залишилося незрозумілим.

"Ситуація, за якої ми повинні жертвувати таким значним обмінним фондом, говорить скоріше про слабкість та некомпетентність тих, хто за обмінні процеси відповідає", — написав він.

Крім того, Жучковського обурила "непрозорість процесів", а також те, що про обмін стало відомо з офіційного повідомлення української розвідки.

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Як повідомлялося раніше, в ГУР Міноборони зазначали, що під час обміну 29 червня з полону окупантів звільнили 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, а наймолодшому – 19 років.