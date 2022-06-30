Все знали: розслідування довело провину росії в масовому вбивстві жителів Маріуполя
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Руйнування Драмтеатру в Маріуполі — явний військовий злочин
Міжнародна організація Amnesty International підтвердила: удару по Маріупольському драматичному театру в березні було завдано спеціально і це є військовим злочином. Вони аналізували супутникові знімки, опитували свідків, а також збудували математичну модель детонації.
Відповідно до звіту організації, вони вивчали й альтернативні пояснення удару, але навмисний авіаудар по цивільному об’єкту слідчі вважали найімовірнішим і доведеним.
У Amnesty International опитали понад півсотні людей, 28 з яких були всередині театру або поряд із ним. Декілька людей бачили літаки, чули їхній гул, а потім дах будівлі піднявся на кілька десятків метрів і впав.
Що сталося у Маріуполі
16 березня на Драмтеатр упали дві російські бомби. Вибух зруйнував стіни і ударна хвиля винесла уламки назовні у дві сторони будівлі. Обидва поля уламків видно на супутникових знімках.
Генсек Amnesty International Аньєс Калламар назвала удар явним військовим злочином. В організації також звернулися до фізика за побудовою моделі, яка показала, що на театр скинули, ймовірно, дві 500-кг бомби з багатоцільових винищувачів, таких як Су-25, Су-30 чи Су-34.
Чому Драмтеатр став метою
Будівля театру у центрі була гуманітарним штабом — роздавали ліки, воду, їжу. Тут збиралися ті, хто планував евакуацію. Жоден з свідків, які вижили, не повідомляв про те, що українські військові використовували театр як базу або зберігали там зброю. Дані про жертви різняться — підтвердити вдалося імена не всіх жертв, їх точну кількість невідомо, адже тіла були невідомі.
У Amnesty International вважають, що винних потрібно притягнути до відповідальності якнайшвидше. Раніше "Телеграф" писав, що в Маріуполі, попри окупацію, росіяни все одно гинуть — намагаючись розмінувати "Азовсталь".
Також повідомлялося про інший військовий злочин росії — у Харкові "Градами" та "Ураганами" крили мирних жителів.