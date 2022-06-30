Мобілізація в Україні: які навички варто мати молодому бійцю

Серед необхідних навичок є вміння користуватися стрілецькою зброєю

В Україні триває друга хвиля загальної мобілізації, пов’язана з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Військкомати щодня працюють над тим, щоб призивати нових українців до лав ЗСУ. Часто в цьому переліку з’являються люди, які не мають жодних суто "військових" навичок, котрі при цьому можуть виявитися дуже важливими.

Саме тому сьогодні "Телеграф" розповість, до чого майбутньому призовнику слід бути готовим на службі. Наш матеріал буде заснований на особистих спостереженнях солдата Служби зв’язків із громадськістю Сили територіальної оборони ЗСУ Володимира Дегтярьова, який уже встиг повоювати у гарячих точках Харківщини.

Фізична витривалість

Як каже військовослужбовець, люди, котрі мають досить вузьку військову спеціалізацію, часто переміщуються на фронті. При цьому ще й несуть великий вантаж, іноді — і додатковий чужий. У бронежилеті, зі зброєю, боєприпасами та рюкзаком вага обладнання на військовому може досягати 20-30 кг.

Саме тому чоловік говорить про необхідність тренувати своє тіло до витривалих випробувань, які можуть підкинути фронт. "Бути Рембо", пояснює він, необов’язково, але можна почати бігати, присідати та віджиматися.

"Якось ми евакуювали з окопів побратима з травмою ноги. Частину дороги потрібно було пересуватися вузькою стежкою, де милиця чіплялася за кущі, а часу було обмаль. Я закинув його на плечі і пішов, і всю дорогу дякував гирям і тренеру з боротьби, — наводить приклад Володимир Дегтярьов. — Ваша фізична форма — це турбота не лише про себе, а й про побратимів".

Вміння поводитися зі зброєю

Звичайно ж, не кожному на фронті може стати в нагоді автомат чи гвинтівка, адже наразі протистояння переважно перейшло на важку техніку — танки та артилерію. Проте вміти користуватися зброєю все одно необхідне. Військовослужбовець пропонує майбутнім бійцям самостійно вивчити цю тонкість на курсах чи під час індивідуальних тренувань у тирі. На його думку, найважливішим є вміння рухатися зі зброєю та відчувати її. Це може позбавити багатьох технічних проблем у майбутньому.

Знання теорії

Володимир Дегтярьов каже, що знання основ структури армії, головних військових звань і посад, а також вміння розрізняти основні види техніки можуть дуже допомогти новачкові в армії.

Незайвим буде також ознайомитися з різними видами озброєння, в ідеалі — з військовим сленгом, щоб розуміти старших колег відразу ж. Додатково військовий пропонує почитати матеріали чи подивитися відео, як створювати фортифікаційні споруди – бліндажі, окопи, траншеї тощо.

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Тренування психіки

Перебування на фронті — це завжди стрес. Тому потрібно хоча б теоретично ознайомитися з тим, як мозок людини може реагувати на гострі та раптові зміни.

"Якщо ви займаєтеся спортом і маєте можливість — візьміть участь у змаганнях, щоб простежити, як ви реагуєте на стресову ситуацію", — пропонує солдат.

Згадайте основи медицини

Щось більшість із нас проходила у школі на уроках основ безпеки життєдіяльності чи біології, але навряд чи згадає всі тонкощі. Майбутньому бійцю варто пройти курси тактичної медицини, вивчити їх основні алгоритми і навіть попрактикуватись (у тих самих пов’язках) на рідних чи друзях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто абсолютно непридатний для служби в армії навіть під час загальної мобілізації.