ЗСУ утримують позиції: британська розвідка розповіла, що може стати головним у війні

Українські військові уміло виснажують сили наступаючого противника

Ключовим фактором війни в Україні може стати здатність Збройних сил України затягувати бої, а потім належним чином відходити з поля битви до того, як ворог зможе їх оточити. Це вартує росіянам величезних втрат і виснаження ресурсів.

Так стверджують фахівці британської військової розвідки у своєму щоденному зведенні з українського фронту. "Цілком імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім у належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, буде ключовим фактором під час кампанії", — йдеться Twitter британського Міністерства оборони.

Щодо оперативної обстановки, аналітики розвіддепартаменту військового відомства Британії доходять висновку, що українські сили продовжують утримувати зайняті у Лисичанську позиції, де вони розмістились після відходу з Сєвєродонецька. Метою росіян на цій ділянці є уникнути нової спроби форсувати річку Сіверський Донець. Тому вони намагаються розвивати своє повільне просування до Лисичанська з боку Попасної на півдні. Окупанти вочевидь не хочуть повторення травневого провалу під Білогорівкою.

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Британські розвідники також припускають, що поточні наземні бої, швидше за все, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу. Підприємство розташоване за 10 км на південний захід від центру міста. На оперативному рівні російські сили продовжують домагатися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюма.

Нагадаємо, росіянам доведеться заплатити велику ціну за свої посягання на територію України – це окупантам пообіцяв радник глави МВС Антон Геращенко, коментуючи майбутнє звільнення Криму та Донбасу.