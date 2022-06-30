Окупантів вибили із острова Зміїний? Що відомо зараз

Про повернення острова говорять дедалі більше джерел

Вранці у четвер, 30 червня, з’явилася інформація, що російські військові після низки ударів Збройних сил України нарешті покинули Зміїний острів у Чорному морі.

Спочатку про це заявив нардеп з Одеси Олексій Гончаренко, потім дані про це також поширили у прес-службі Стратегічного командування ЗСУ та в оперативному командуванні "Південь". Інформація попередня та проходить додаткову перевірку.

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", — йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь".

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Як відомо, росія захопила український острів Зміїний у перші дні вторгнення, і з того часу за нього точилися бої, сторони регулярно обмінювалися ударами.

Острів Зміїний — зовсім невеликий клаптик суші приблизно за 35 км від берега і за 140 км від Одеси, однак він має велике стратегічне значення.

Острів Зміїний на карті

Як повідомляв "Телеграф", на Зміїному острові можна влаштувати військовий плацдарм з ракетними установками та прикриттям на випадок висадки десанту на Одещині.