У путіна визнали провал на острові Зміїному і смішно спробували виправдатися

Росіяни назвали свою швидку втечу з українського острова "жестом доброї волі"

Міністерство оборони рф офіційно заявило, що російські військові після довгих боїв залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Станом на ранок четверга, 30 червня, після низки ударів Збройних сил України окупанти були змушені евакуюватися зі Зміїного острова, визнали в оборонному відомстві країни-агресора.

Окупанти цікаво спробували виправдати свою втечу з українського острова — за їхніми словами це "жест доброї волі", який покаже світові, що росія нібито не заважає організації гуманітарного коридору з вивезення українського зерна до інших країн.

"Тепер слово за українською стороною, яка досі не розмінує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", — заявили в Міноборони рф.

Варто зауважити, що останні кілька днів ЗСУ завдавали серйозних ударів по угрупованню ворога на острові Зміїний, звуки вибухів чули навіть в Одесі за понад сотню кілометрів звідти.

Вранці 30 червня з’явилися перші повідомлення про те, що росіяни могли залишити острів, проте підтвердження їм спочатку не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яке велике стратегічне значення має для росіян острів Зміїний.