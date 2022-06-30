Билися до останнього: чому росії так потрібен був острів Зміїний (карта)

У битві за Зміїний потонув далеко не один корабель рф

Однією з головних новин четверга, 30 червня, став вихід окупаційних військ із українського острова Зміїний у Чорному морі.

Запеклі бої за цей клаптик суші велися довгі місяці і біля нього затонуло безліч одиниць техніки. На тлі цього "Телеграф" вирішив пояснити, чому ж такий важливий цей острів.

Острів Зміїний знаходиться в Чорному морі за 37 кілометрів від берега і за 120 кілометрів від Одеси, а його площа складає всього 17 гектарів.

Острів Зміїний на карті

У острова дуже багата історія. Зокрема, за давньогрецькими легендами, його підняла з моря богиня Фетіда для свого сина Ахіллеса, там було його святилище, і саме там знаходиться його могила.

Зміїний острів далеко не один раз змінював господарів, однак у результаті став територією України і навколо нього проходить лінія розмежування морських зон України та Румунії.

Ще за часів СРСР на острові створили радіолокаційну роту протиповітряної оборони та прикордонний пункт.

Острів Зміїний у 2021 році

Як раніше розповідав "Телеграфу" радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, для росії так важливий острів Зміїний, оскільки на ньому можна розгорнути потужний ударний плацдарм для атак проти України.

А в українській розвідці уточнювали, що той, під контролем якого знаходиться Зміїний, може контролювати рух суден в акваторії Чорного моря.

24 лютого 2022 року в перші години повномасштабного вторгнення росії в Україну, до острова підійшов крейсер "Москва" і вимагав в українських прикордонників здатися, — ті послали російський військовий корабель за відомим напрямом, що назавжди увійшло в історію як приклад мужності українського народу.

На жаль, однією сміливістю проти агресора встояти не вдалося, тому незабаром острів Зміїний перейшов під контроль рф.

За чотири місяці війни ЗСУ багато разів завдавали ударів по угрупованню ворога на Зміїному, але ті раз за разом стягували нову військову техніку і лише 30 червня все ж таки втекли з острова, назвавши це "жестом доброї волі".