Вірять у ЗСУ і не хочуть виїжджати: як мешканці Слов’янська виживають під постійними обстрілами (відео)

Як виживають люди у прифронтовому місті – бачив журналіст "Телеграфу".

Місто Слов’янськ Донецької області з початку повномасштабного російського вторгнення перебуває під постійним обстрілом окупантів. Так, 27 червня російські сили завдали ще одного ракетного удару по місту, внаслідок чого є загиблі та поранені.

У Слов’янську немає газу та централізованої подачі води, а звуки обстрілів з кожним днем тут чути все голосніше та голосніше. Але незважаючи на те, що лінія фронту наближається, у місті залишається близько 23-24 тисяч осіб, серед яких 4 тисячі – діти. Влада закликає людей евакуюватися, поки це можливо.

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Кореспонденту "Телеграфу" вдалося побувати у прифронтовому місті та поспілкуватися з місцевими жителями.

Людям доводиться готувати їжу на печі на подвір’ї, а воду брати із баків.

Місцева мешканка розповіла, що не може виїхати, бо має проблеми зі здоров’ям. Жінка вірить, що ЗСУ захистять місто та Україна переможе. Згадуючи недавні обстріли міста, пенсіонерка каже, що було дуже тяжко і навіть згадувати не хочеться.

Ще один місцевий мешканець розповів, що всі, хто міг, уже виїхали із міста. Сам чоловік не може евакуюватися, бо має хвору матір.

З настанням сутінків місто починають обстрілювати, чути звуки вибухів.

Відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, на слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії з метою виходу на кордон Богородичне – Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Як свідчать свіжі карти бойових дій, наступаючи на Слов’янськ, окупанти намагаються просунутися на територію Харківської області.