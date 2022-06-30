Як сходити на пляж без шкоди здоров'ю: поради лікаря

Якість води на багатьох пляжах в Україні зовсім не сприяє зміцненню здоров'я, а навпаки несе в собі загрозу

Літній відпочинок дає заряд здоров'я на весь рік. Сонце, морська вода, фрукти допомагають зміцнити імунітет та оновити організм. Однак лікарі застерігають від загроз, які чатують на нас під час відпочинку на воді.

На пляжі ми можемо зіткнутися з інфекціями, мікробами грибками, говорить бактеріологиня Оксана Вольська, повідомляє omore.city

За словами лікарки, перше з чим стикається людина на пляжі це пісок. Тут ви можете заразитися гельмінтами або підхопити грибок.

Симптоми зараження гельмінтами:

головний біль

кашель

розлад шлунку

чутливість зубів

Лікування може призначити тільки лікар після дослідження на тип гельмінтів.

Симптоми грибкового зараження:

запалення нігтів

свербіж та лущення шкіри стопи

пухирі

Лікування може призначити лише лікар, визначивши який саме грибок вас уразив.

Чим небезпечна вода?

У воді, за словами Вольської, нас чекає "коктейль мікробів". Його різноманіття залежить від ступеня забрудненості води, в тому числі й фекального. У такій воді можна заразитися рота- або ентеровірусом, сальмонелою, стафілококом або ж кишковою паличкою.

Симптоми ротавірусу, сальмонели, стафілокока, кишкової палички:

нудота

блювота

діарея

розлади травлення

слабкість, сонливість

підвищення температури до 40 градусів

Оксана Вольська застерігає від самолікування, адже зволікання з кваліфікованою меддопомогою призводить до швидкого зневоднення організму.

Як уберегтися?

Лікарка-бактеріологиня пропонує кілька простих правил, які допоможуть знизити ризик інфікування під час відпочинку:

обирайте для відпочинку місця максимально віддалені від промислових підприємств;

Перевіряйте, чи підключений ваш пансіонат або готель до центральної каналізації. В іншому випадку є ризик, що каналізація скидається у воду;

на пляжі носіть взуття;

не пірнайте з головою та не ковтайте воду;

не робіть манікюр та педикюр перед купанням. Адже мікротравми шкіри підвищують ризик зараження;

не користуйтеся мокрими лежаками, на яких хтось нещодавно лежав;

після пляжу обов'язково прийміть душ та помийте взуття.

Профілактикою хвороб, які можна підхопити на пляжі може бути лише заздалегідь сформований міцний імунітет, вважає лікарка. Для цього ще з зими потрібно правильно харчуватися.