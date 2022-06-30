Часткові успіхи ворога на Донбасі: захоплено частину Лисичанського НПЗ та кілька сіл

ЗСУ ведуть оборону по всій лінії фронту

У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що окупанти захопили частину Лисичанського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook. У традиційному вечірньому зведенні повідомляється про ситуацію на фронті.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційні удари неподалік Прудянки та Одноробівки та ракетний удар по місту Харків. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

На Слов’янському напрямі ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ у районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу. Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

Карта боїв на Донбасі за 30 червня

Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські загарбники залишили острів Зміїний. Таким чином, Одещина повністю звільнена.

У денному брифінгу повідомлялося, що на Бахмутському напрямку у росіян перевага в артилерії, тому їм вдалося потіснити ЗСУ та встановити контроль над Комишевахою, Гірським та Золотим. На цьому напрямі також продовжуються запеклі бої.

Раніше повідомлялося, що втрата росіянами контролю за островом Зміїний можна порівняти з втратою ними флагмана ВМФ рф — крейсера "Москва".

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що 50 країн дадуть Україні зброю.