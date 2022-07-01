Глава Єврокомісії розповіла Раді, скільки триватиме підтримка України

Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно

Шлях України до членства у Європейському Союзі вимагатиме багато напруженої роботи, проте вона має чітку європейську перспективу, яка ще п'ять місяців тому здавалась неможливою.

Як пише видання Reuters, про це під час свого виступу у Верховній раді по відеозв'язку у п'ятницю, 1 липня, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, відзначивши, що Україну чекає довгий і важкий шлях на дорозі до членства у ЄС.

"Україна зараз має дуже чітку європейську перспективу. І є країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу, що здавалося майже неймовірним всього п'ять місяців тому", — пояснила вона.

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Вона також додала, що Європа планує підтримувати Україну в її протистоянні російському агресору стільки, скільки це буде необхідно, до самого моменту, поки вона не переступить поріг до Євросоюзу. За її словами, велику кількість надважливих реформ потрібно буде здійснити якомога швидко.

"Європа буде на вашому боці на кожному кроці, стільки, скільки буде потрібно, з цих темних днів війни до того моменту, коли ви переступите поріг дверей, що ведуть в наш ЄС", — наголосила глава Єврокомісії.

Наостанок Урсула фон дер Ляйен відзначила, що наступним кроком до членства в ЄС Україні необхідно буде прийняти закон щодо ЗМІ, впровадити нові закони, в рамках яких зменшується надмірний вплив олігархів, а також призначити вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно Україна нарешті отримала статус кандидата до Європейського союзу. Після чого це історичне рішення прокоментував президент країни Володимир Зеленський.