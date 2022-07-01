У Раді хочуть полегшити життя переселенцям: подробиці

До парламенту внесли законопроєкт щодо внутрішніх переселенців

Верховна Рада України в умовах військового стану пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їх компактного поселення.

Відповідний законопроєкт було зареєстровано у четвер, 30 червня, повідомляє офіційний сайт ВР.

У новому законі "Про забезпечення права і свободи внутрішньо переміщених осіб" передбачається, що для ВПО на період дії воєнного стану закріплюється:

безкоштовне тимчасове проживання ВПО у місцях їх компактного поселення;

безкоштовне надання житлово-комунальних послуг у місцях компактного поселення;

скасування обмеження за терміном безкоштовного тимчасового проживання ВПО у місцях їх компактного поселення.

У чинній версії закон гарантує ВПО право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати вартості комунальних послуг протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Тобто після закінчення шести місяців власники майна мають право вимагати плату за проживання у місцях компактного поселення.

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