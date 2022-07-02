Окупанти наблизилися до Лисичанська і б’ють ракетами на півдні України: свіжі карти боїв

Ворог націлився на лінії постачання українських сил

Ідея оточити Лисичанськ не залишає російських воєначальників — наступальні дії йдуть із півдня та південного заходу міста. Обстріли міст не припиняються як на сході України, так і на півдні країни — останній удар по Одеській області забрав понад 20 життів.

Аналітики Інституту вивчення війни підготували зведення з картами щодо подій на фронті на ранок 2 липня. Вони повідомляють, що для оточення Лисичанська ворог проривається до траси між цим містом та Бахмутом, але вважають, що окупанти її не досягли. При цьому вони завдають ударів по українським позиціям уздовж дороги, щоб зробити її використання неможливим.

На напрямі на Слов’янськ від Ізюма ворог перегруповується та намагається покращити тактичні позиції.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Лисичанську: на місто наступають з півдня та південного заходу, намагаючись не лише оточити його, а й відрізати шляхи постачання українським Силам оборони. Окупанти продовжують штурмувати стратегічне підприємство — Лисичанський НПЗ, закріпилися у двох частинах заводу. Йдуть бої на желатиновому підприємстві. Форсування Сіверського Дінця в районі Кремінної, про яке заявляли російські джерела, дослідники підтвердити не можуть, але зазначають, що українські захисники ще можуть обороняти західний берег.

Карта боїв на околицях Лисичанська

Траса Бахмут-Лисичанськ під вогнем, але Україна зберегла контроль над нею. Бої йдуть у районі Покровського. Наступів на північ від Слов’янська не було, окупанти обстрілювали, перегруповувалися, активізувалися в районі Лимана. Під обстрілом опинився Сіверськ, звідки українські лінії постачання ведуть до Лисичанська.

Карта боїв на Луганщині та півдні Харківської області

Українські військові продовжують завдавати ударів по складах, базах техобслуговування та транспорту росіян на північ від Ізюму.

Харків

Місто та північна частина області знаходяться під постійним обстрілом росії. Ворог завдав авіаудару по Мосьпановому — селу в Чугуївському районі у бік Ізюму за 55 км від Харкова, ймовірно, аби не допустити контрнаступу.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

росія обстрілює південь України ракетами та артилерією. Під ударом усі області, крім Одеської, масштабний обстріл зафіксовано на Миколаївщині – 12 ракет на день. Тим часом окупанти нарощують військову присутність у Чорному морі.

Карта боїв на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", росія може припинити ракетний терор України з кількох причин, Олексій Арестович припустив перебіг міркувань ворога.