Які існують повістки та чи всі вони означають мобілізацію до ЗСУ

Кожна повістка має містити певний перелік даних

В Україні продовжується мобілізація через масштабне вторгнення росії і активні бойові дії. Повістку можуть отримати й ті, хто до військової служби непридатний, але одразу хвилюватися не варто — виклики від військових можуть бути різними.

Згідно з даними "УП", в Україні існують чотири види повісток — їх тип має бути вказаний. Частина з них має на меті уточнити дані військовозобов'язаного, такі як стан здоров'я чи сімейні обставини.

Типи повісток в Україні:

для уточнення інформації. Перевіряють актуальність даних про склад родини, наявність інвалідності чи захворювань, місце роботи.

для проходження військово-лікарняної комісії. Аби визначити стан здоров'я людей направляють на медогляд, до такої повістки додають картку для цього. Після огляду саме у ній буде висновок — придатний, непридатний чи обмежено придатний.

для призову на строкову службу. Ухилянтів очікує кримінальна відповідальність. Таких повісток навесні 2022 не було, адже призов відмінили через мобілізацію.

мобілізаційне розпорядження. Якщо людину визнали придатною до служби після медкомісії, така повістка зобов'язує з'явитися на збірний пункт протягом доби.

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Відзначимо, що у повістках мають бути вказаний не тільки її вид, а й дата і місце, куди потрібно з'явитися, ПІБ, рік народження і адреса того, кому її вручили, які документи потрібні, а також — хто її видав (печатка, підпис, ПІБ керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Раніше "Телеграф" писав, що жінок також можуть мобілізувати до лав Збройних сил та інших формувань, але за певних умов. Також варто бути уважним при наданні документів до військкомату, аби уникнути неприємностей у майбутньому.