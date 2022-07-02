Ми не зможемо повернути дітей: Денісова вказала на серйозні загрози через депортацію українців до рф

Найчастіше українці потрапляють на територію країни-агресора без документів.

Намагаючись повернути дітей, насильно вивезених окупантами до росії, Україна може зіткнутися із серйозними проблемами.

Про це екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла у своєму інтерв’ю спеціально для "Телеграфа", коментуючи ситуацію щодо депортації великої кількості мешканців України на територію росії.

За її словами, зараз у росії розробили спеціальні методичні рекомендації щодо того, як навчатимуться українські діти, намагаючись повністю знищити їхню українську ідентичність. Крім того, росіяни розпочали розробку спрощеної процедури усиновлення дітей з України і цю систему точно запустять, як і спрощену процедуру надання російського громадянства. Щойно процедуру усиновлення буде завершено, наголосила вона, Україна вже не зможе повернути своїх дітей.

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Денісова зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення росії, Україна втратила понад 2,1 мільйона громадян, які були вивезені окупантами на територію російської федерації. 340 тисяч із них – це діти. Відповідні дані, зазначає вона, частково підтверджують і ООН.

Зазвичай, ті українці, які опинилися на території Росії, були депортовані туди без документів.

"Небайдужі росіяни, які їм допомагають, у деяких таких таборах робили опитування щодо кількості охочих виїхати. Потім цей список надсилали мені, я його надсилала до нашої міграційної служби. Там підтверджували, що це справді українці. І передали ці списки українців до Нарви (місто) в Естонії, на кордоні з росією – редакцією).Тоді ці росіяни купували квитки українцям, а потім вони могли поїхати до Нарви.Через цей пункт пропуску опинилися в Естонії.Це механізм, який можна застосовувати масово, якби міжнародна група запрацювала., оформити її в мене часу не вистачило", – пояснила Денісова.

Колишній омбудсмен також додала, що зараз вкрай важливим є підписання меморандуму з посольством будь-якої держави світу, яка має дипломатичні відносини з Україною, для того, щоб вони надавали консульські послуги українцям у рф та видавали їм види на повернення.

Денисова зазначає, що громадяни України, якого окупанти примусово вивезли до росії, піддаються там фільтрації та самостійно виїхати з території країни-агресора не можуть. За її словами, фільтрації уникають лише громадяни, які мають документи, видані так званими "лнр" та "днр".

"Представники ФСБ проводять огляди, шукають татуювання, телефони, запитують про ставлення до спецоперації росії. Усі, хто пройшов фільтрацію — вивезені по всій росії. — Підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії вивозить українців на територію своєї країни, після чого селять їх у фільтраційні табори, звідки відправляють до економічно депресивних районів рф.