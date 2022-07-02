"Ходить і жебрає": у Зеленського потопталися по "великому" путіну

У команді президента прокоментували перший виїзд путіна за кордон після початку повномасштабної війни

У суботу, 2 липня, на 129-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні висміяли спроби президента росії володимира путіна знайти союзника для нового удару по нашій країні.

Про це в інтерв’ю "Настоящее время" розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк прокоментував візит путіна на Каспійський саміт, де глава кремля шукав нову армію для ведення війни проти України. Радник глави ОП вважає, що президент росії виглядає жалюгідним.

"Сам путін надзвичайно ефективний як полководець. Воюючи проти України своєю великою армією в мільйон людей, він змушений сьогодні блукати по всім. Приїхав сьогодні на Каспійський саміт і просив: "Дайте армію, щоб ми зайшли в Україну". Зараз у Білорусі просить армію. Наскільки велика (в іронічному сенсі) ця людина, що вона просить у колишніх країн Радянського Союзу хоч якісь армійські частини для того, щоб ефективно продовжувати воювати проти маленької України, це геніально, людина навіть не бачить, наскільки це жалюгідно виглядає збоку. Тобто ти тут хвалився, ходив, накульгуючи, розповідав, що ми весь світ на коліна поставимо, а тепер ходиш і збираєшся скрізь, просиш: "Дайте армію, зайдіть з цього боку, ми не можемо самі знищити цих українців, давайте ви ще туди зайдете", — заявив Подоляк.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін може ще довго тероризувати Україну.

Нагадаємо, речник ОПУ Сергій Никифоров прокоментував "послання путіну" від президента України Володимира Зеленського через президента Індонезії.