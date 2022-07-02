Ракетний удар по Одещині: цинічна розповідь міноборони росії про "постановку" викликала шквал гніву в мережі

У росії видали чергову брехню про обстріл Одеської області

Після ракетних ударів по Одеській області російське міноборони видало чергову порцію цинічних заяв про те, що фотографії тіл загиблих мирних жителів є нібито "постановкою", а готувалася вона за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Відповідну заяву зробив голова Міжвідомчого координаційного штабу росії з гуманітарного реагування михайло мізинцев, повідомляють РосЗМІ.

За його словами, для реалізації "провокації" до Одеси було доставлено близько 20 представників західних ЗМІ та співробітників ЮНІСЕФ. Зокрема він заявив, що планувалося провести "інсценування" удару по соціальному об’єкту, а для цього було найнято "масовку", якій заплатили по 500 доларів за те, що ті зіграють роль постраждалих та загиблих.

Також представник країни-окупанта повторив улюблену тезу російської пропаганди про те, що росіяни нібито не завдають ударів по цивільних об’єктах.

Користувачі мережі, почувши таку цинічну брехню, мовчати не стали і висловили все, що думають про заяви росіян.

Як повідомлялося раніше, 1 липня росіяни завдали ракетного удару по смт Сергіївка на Одещині. Внаслідок обстрілу було зруйновано базу відпочинку та розташовану поруч житлову багатоповерхівку. Згідно з останніми даними, жертвами атаки росіян стала 21 людина, ще 38 були госпіталізовані з пораненнями.