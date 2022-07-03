росія може захопити Луганщину найближчими днями: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти активізувалися ще на одному напрямку

Одна з центральних тем в оцінці військової кампанії аналітиками Інституту вивчення війни стала ситуація в Лисичанську. Фахівці вважають, що українські війська могли відійти із міста. Український Генштаб про це не повідомляв, але російські окупанти зняли низку відео, що геолокуються в Лисичанську. Це передбачає, що окупанти увійшли до міста і просунулися у ньому.

Як зазначають дослідники, Луганщина може бути захоплена найближчими днями. Наступальні операції ведуться на південний захід від Лисичанська. Наступний удар ворога може бути спрямований на Сіверськ, Слов’янськ та Бахмут.

Тим часом окупанти намагаються просунутися до Слов’янська, провели атаки на південний захід від Донецької області. Дослідники також зазначають, що на Харківщині є загроза від українських військових для російських ліній постачання, а на півдні ворог має вести оборону.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог увійшов до Лисичанська. Точно дізнатися, яка ситуація у місті неможливо, окупанти заявляють про повне захоплення, але українські військові ніяк не коментували це останніми годинами. На південний захід від Лисичанська атака триває, ймовірна мета — вийти до адміністративних кордонів Луганської області та атакувати у бік Сіверська. Окупанти вже за 13 км від міста. Це також означає, що трасу на Бахмут із Лисичанська заблоковано.

На північ від Слов’янська окупанти знову атакували Богородичне, але безуспішно. Українські сили оборони продовжують контратаки на південний захід від Ізюму. Ворог тим часом активізувався на Донеччині, зробив ряд безуспішних атак і обстрілював Авдіївку.

Карта боїв у Луганській області

Ситуація у Лисичанську

Харків

Окупантам буде "гаряче" — нові поставки артилерії великої дальності HIMARS планують використовувати для руйнування ліній постачання росіян у Вовчанську, Куп’янську, Ізюмі. Вони знаходяться за 15-20 км углиб захопленої території. Атаки росії раніше не дозволяли обстрілювати із закритих позицій. Вони продовжують атакувати, зокрема вдалося відбити атаку на Дементіївку.

Карта боїв на Харківщині

Південь України

Український контрнаступ міг прогнати окупантів з Іванівки Херсонської області (на північному заході регіону). На Запоріжжі окупанти готуються до кругової оборони, а українські партизани продовжують завдавати точкових ударів.

Бої на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що росія не припиняє ракетного обстрілу України — Харків здригнулася серія вибухів у передсвітанні. Ракети випускалися з білгорода, в якому теж було неспокійно — пролунали вибухи і почалася пожежа.