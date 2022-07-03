Не Донбас. У МВС озвучили головну мету війни росії проти Україн

Російська влада марить ідеєю повністю контролювати Чорне море

Російські окупаційні війська мають за головну ціль не український Донбас, а встановлення повного контролю над Чорним морем. Відповідно, вони можуть розвивати наступ на південному напрямку нашої країни.

Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" озвучив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку Збройним силам України вдалося перерізати систему постачань російської армії, тому окупанти на цьому напрямку нічого зробити не можуть. Однак, підготовка ворогів до анексії цієї території йде повним ходом.

"У них план мінімум — просто анексія цих територій. План максимум, якщо вдасться, розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу", — зазначив Денисенко.

Ці міста України, на думку радника голови МВС, потрібні росіянам для досягнення їх головної цілі у війни проти України.

"Ключова ціль цієї війни – це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем, – сказав він. – Поки що в них нічого не вдається".

Нагадаємо, що на думку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, кривавий диктатор володимир путін планує "зробити Грозний" у великих містах України і не сприймає серйозно мирні переговори з Києвом. За його словами, лідер російської федерації таким чином хоче подвоїти ставку своїх цілей в Україні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у розвідці озвучили головну мету масованої ракетної атаки російських військ по Україні.