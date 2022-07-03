"Нова російська тактика": у Німеччині дали тривожний прогноз щодо війни в Україні

Росіяни можуть посилити обстріл житлових кварталів українських міст

Бомбардування житлових кварталів Києва та інших українських міст можуть стати новою російською тактикою ведення війни з Україною, повномасштабна стадія якої триває вже 130 днів.

Про це пише Der Spiegel у номері за неділю, 3 липня.

Видання зазначає, що Київ звинувачує москву в навмисних ударах по житлових кварталах, "щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів". Для цього росія використовує застарілі моделі ракет, які не можна назвати високоточними.

Spiegel, посилаючись на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, зазначає, що вбачає у діях армії росії загальні зміни у веденні бойових дій. Подоляк зазначив, що москва "нелюдськими ударами" по житлових кварталах не досягне своєї мети.

"Це нова російська тактика: атакувати житлові райони та чинити тиск на західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Це не спрацює", — сказав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що в Лисичанську знищено та пошкоджено багато будівель, росіяни просуваються вглиб міста.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня рф завдала удару по черговій базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі.