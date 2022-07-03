Битва за Донбас: військові експерти оцінили ситуацію з Лисичанськом та спрогнозували подальший хід битв

Найближча перспектива – посилення боїв у районі Бахмута та Слов’янська

У неділю, 3 липня, російські окупанти заявили, що захопили всю територію Луганської області. Включно з Лисичанськом. Тим часом ще вранці 3 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що йдуть бої в Лисичанську, місто горить і ситуація там дуже важка.

У той же час, аналітики Інституту вивчення війни у своєму свіжому огляді зазначали, що українські війська могли відійти з Лисичанська, а український Генштаб про це не повідомляв, щоб не зіграти на руку супротивникові. " Телеграф " обговорив із військовими експертами найближчі перспективи битви за Донбас.

На півночі Донецької області буде спекотно

Співголова Громадської ініціативи "Права Право", політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов упевнений, що найближча перспектива – посилення боїв у районі Бахмута та Слов’янська на півночі Донецької області. Той самий Слов’янськ сьогодні вдень потрапив під потужний обстріл.

"За літній період росіяни всіма силами намагатимуться вирішити поставлене путіним завдання – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. І навряд чи обмежаться лише Луганщиною – як проміжним варіантом досягнення політичних цілей так званої "спеціальної військової операції" (по суті – агресивної війни). Паралельно із заняттям Лисичанська, противник виходить на трасу Лисичанськ-Бахмут, в районі Сіверська. Де також буде дуже гаряче. Мета окупантів на даний момент – подальший тиск на українську оборону вже на Донеччині. Саме туди зараз переміститься центр військового протистояння", – впевнений Дмитро Снєгірьов.

За його словами, якщо окупантам вдасться вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, росія спробує легалізувати свою присутність там шляхом псевдореферендумів. Після цього не виключене поглинання квазіреспублік росією.

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"У Луганськ прибула комісія з росії. Не виключено, що підготовка до проведення псевдореферендуму вже почалася", — вважає Дмитро Снєгірьов.

Він також прогнозує збільшення ракетних обстрілів з боку росії – на тлі збільшення постачання в Україну військово-технічної допомоги з боку союзників (насамперед США, інших країн НАТО).

"Продовжуватиметься блокада росіянами портів України, насамперед Одеси та Миколаєва – з метою спровокувати штучну продовольчу кризу. Шантаж країн Європи відключенням газу також продовжиться – з метою спровокувати вже енергетичну кризу", – упевнений експерт.

Про подальші перспективи та засіб для перелому ходу війни

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович вважає, що відступ української армії з Лисичанська справді може означати відступ із усієї Луганської області.

"Для того, щоб виконати наступну частину свого завдання – вийти на кордони Донецької області, російські загарбники повинні проломити потужний укріпрайон у районі Слов’янсько-Краматорської агломерації, а також прорвати укріплення в районі Донецька. Укріплення біля Донецька вони пробивають чолом без особливого успіху з першого дня "Початку широкомасштабного вторгнення, — зазначає Денис Попович. — Укріплення в районі Слов’янська їм ще доведеться спробувати на зуб. Враховуючи швидкість їх просування в районі Сєвєродонецька та Лисичанська — по 10 кілометрів на місяць, а також враховуючи їх втрати під час цих боїв, важко назвати часи перспективу виходу на адмінкордону Донецької області. Якщо ця перспектива у росіян взагалі існує".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов упевнений, що кардинально переламати хід війни може лише швидке постачання озброєнь Україні, причому у великих кількостях.

"Тими порціями, що нам дають, ми дуже повільно переламуватимемо ситуацію на свою користь, несучи серйозні втрати. Крім масових поставок більше нічого не допоможе", — каже полковник.

На думку Олега Жданова, на фронті в найближчому майбутньому слід очікувати позиційну війну на всіх напрямках, за винятком Донбасу. Там, за словами полковника, окупанти будуть битися до останнього солдата, щоб виконати бодай одне політичне завдання, поставлене путіним перед російськими військами.

"Саме на Донбасі у противника зараз зберігається наступальний потенціал, – упевнений експерт. – Наше завдання – максимально його збити".