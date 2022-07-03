У Зеленського назвали шість умов для переговорів із росією

У Києві підпишуть мирний договір з рф тільки на своїх умовах

У неділю, 3 липня, на 130-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в команді президента озвучили умови для переговорів з Москвою.

Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк у пості зазначив, що кремль знає умови Києва, які будуть свого часу підписані сторонами.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України…

Російська сторона добре знає наші умови. Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", — написав радник голови ОП.

Нагадаємо, в неділю, прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна повинна піти на умови рф, щоб сісти за стіл переговорів.

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Раніше Подоляк висміяв невдалі спроби президента росії володимира путіна знайти нову армію за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Подоляк заявив, що Україна готова до будь-якої агресії з боку Білорусі. До речі, невизнаний диктатор олександр лукашенко 3 липня заявив, що підтримував і буде підтримувати рф.