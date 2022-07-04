росія може атакувати три нових міста на сході: свіжі карти боїв в Україні

Кількість обстрілів постійно зростає

Після захоплення Лисичанська та майже повної окупації Луганської області росіяни можуть атакувати три міста: Сіверськ, Бахмут чи Слов’янськ. Місце, куди українські війська відійшли з Лисичанська, не розголошується.

У районі Бахмута та Слов’янська окупанти намагалися атакувати, але, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, не просунулися. На півдні окупанти збільшують кількість обстрілів.

Також саме у південних регіонах процвітає партизанський рух, напередодні вони пустили під укіс бронепоїзд у Мелітополі. Також по місту завдали серію ударів для ліквідації техніки ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Українські війська відійшли від Лисичанська та росіяни захопили місто, як і виступ навколо уздовж адміністративного кордону Луганської області.

Карта боїв біля Лисичанська та Сєвєродонецька

Окупанти наступали на північний схід від Бахмута з метою захопити інші населені пункти вздовж кордонів областей. З Ниркового атакували Берестове, намагалися наступати на захід від Миколаївки та Вовчеярівки. Окупанти можуть намагатися зайняти позиції вздовж траси Слов’янськ-Бахмут.

Карта боїв у Луганській області

Населені пункти на північ від Слов’янська під атакою, саме місто інтенсивно обстрілюють. Ідуть активні бойові дії, атаки ворога відбивали в Мазанівці та Долині. Ймовірно, бої йдуть у Великій Комишувасі та Курульці. Біля Авдіївки росвійська намагаються покращити свої позиції, бої можуть йти біля траси на Костянтинівку.

Карта боїв у Донецькій області

Харків

Ворог атакує українські позиції на північному заході від Харкова. Окупанти намагаються утримати захоплені позиції та обстрілюють населені пункти.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Щоб уповільнити звільнення Херсонської області та півдня України, ворог посилив артилерійські обстріли. Біля ймовірних українських баз серйозні пожежі. Росіяни тим часом накопичують військову техніку у Херсоні та Верхньому Рогачику (схід області).

Карта боїв на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", на півдні окупанти не лише отримали проблеми з бронепоїздом, а й з мостом між Токмаком та Мелітополем. Його підірвали. Окупанти тим часом закидають Україну мінами з іншого боку — 230 снарядів за добу прилетіло на Сумщину.