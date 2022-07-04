росія може атакувати три нових міста на сході: свіжі карти боїв в Україні
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Кількість обстрілів постійно зростає
Після захоплення Лисичанська та майже повної окупації Луганської області росіяни можуть атакувати три міста: Сіверськ, Бахмут чи Слов’янськ. Місце, куди українські війська відійшли з Лисичанська, не розголошується.
У районі Бахмута та Слов’янська окупанти намагалися атакувати, але, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, не просунулися. На півдні окупанти збільшують кількість обстрілів.
Також саме у південних регіонах процвітає партизанський рух, напередодні вони пустили під укіс бронепоїзд у Мелітополі. Також по місту завдали серію ударів для ліквідації техніки ворога.
Схід України
Українські війська відійшли від Лисичанська та росіяни захопили місто, як і виступ навколо уздовж адміністративного кордону Луганської області.
Окупанти наступали на північний схід від Бахмута з метою захопити інші населені пункти вздовж кордонів областей. З Ниркового атакували Берестове, намагалися наступати на захід від Миколаївки та Вовчеярівки. Окупанти можуть намагатися зайняти позиції вздовж траси Слов’янськ-Бахмут.
Населені пункти на північ від Слов’янська під атакою, саме місто інтенсивно обстрілюють. Ідуть активні бойові дії, атаки ворога відбивали в Мазанівці та Долині. Ймовірно, бої йдуть у Великій Комишувасі та Курульці. Біля Авдіївки росвійська намагаються покращити свої позиції, бої можуть йти біля траси на Костянтинівку.
Харків
Ворог атакує українські позиції на північному заході від Харкова. Окупанти намагаються утримати захоплені позиції та обстрілюють населені пункти.
Південь України
Щоб уповільнити звільнення Херсонської області та півдня України, ворог посилив артилерійські обстріли. Біля ймовірних українських баз серйозні пожежі. Росіяни тим часом накопичують військову техніку у Херсоні та Верхньому Рогачику (схід області).
Як раніше писав "Телеграф", на півдні окупанти не лише отримали проблеми з бронепоїздом, а й з мостом між Токмаком та Мелітополем. Його підірвали. Окупанти тим часом закидають Україну мінами з іншого боку — 230 снарядів за добу прилетіло на Сумщину.