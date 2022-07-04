ЗСУ вже на відстані пострілу: ЗМІ дізналися про ситуацію зі звільненням Херсона

Є низка складнощів зі звільненням області

Херсон — єдиний український обласний центр, окупований росією у 2022 році. Українські військові частково визволили населені пункти на північному заході області. Передові підрозділи української армії вже за приблизно кілометр — в межах досяжності снайпера від околиць обласного центру, стверджує український офіцер військової розвідки "Бандерас", з яким вдалося поговорити журналістам.

Журналісти The Economist також цитують слова чоловіка, що наступні тиждень чи два будуть "ще цікавішими". Бої посилюються, адже Україна готується до контратаки із заходу, неподалік Миколаєва, і з півночі, із Зеленодольська, пише ЗМІ.

Але про просте звільнення не йдеться, як і про повноцінний контрнаступ говорити рано — на південному фронті Україна не має переваги три до одного, яка потрібна для успішного наступу.

Херсон в окупації

Що Україні потрібно для контрнаступу на півдні

У статті повідомляється, що солдати скаржаться на нестачу боєприпасів та піхоти, але переламати ситуацію можуть більша кількість західної зброї, зокрема ракетних систем. Наразі там розгорнуто лише кілька гаубиць М777.

Зазначається також, що росіяни організували лінію оборони, збудувавши під землею бункери, а також зігнали сили ППО. Складнощів додає і те, що місцевих жителів використовують як живий щит.

Контратакувати складніше також через особливості природи області — місцевість відкрита, низинна і артилерія ворога атакує українських військових у будь-яких спробах прорватися.

Відзначається і серйозний партизанський рух. Раніше "Телеграф" писав, що росіяни активно намагаються повернути позиції, з яких їх вибили українські військові.

Про те, що визволення Херсонської області не буде швидким, раніше розповідав і генерал Сергій Кривоніс. Він нагадав, що регіон ділить велика водна перешкода.