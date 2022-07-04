Чи буде ядерний удар від росії: головний розвідник України дав прогноз

Зараз росія – просто монстр із ядерною дубинкою

На тлі загострення риторики, коли ядерним ударом з російського боку почав загрожувати навіть білоруський узурпатор олександр лукашенко, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав свій прогноз розвитку подій. На його думку, ядерна атака невигідна в першу чергу самій росії.

Як розповів Буданов в інтерв’ю "РБК-Україна", такий крок не вирішить жодних воєнних чи політичних задач, а просто пришвидшить розпад самої росії. А слова про наміри стерти весь світ у радіоактивний попіл, які все частіше лунають із-за поребрика, є не більше, ніж офіційною ворожою риторикою.

"На даному етапі існування, росія – це просто монстр з ядерною дубинкою, який загрожує не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу", – сказав головний розвідник нашої держави. Він також відзначив, що такі випадки траплятимуться в різних країнах світу, поки питання не буде вирішене на глобальному рівні. При цьому наявність у кремля ядерної бомби очільник ГУР МОУ назвав однією з основних засад існування росії як такої.

Ще одним елементом ядерної загрози з боку росії Буданов вважає захоплену Запорізьку АЕС. За його словами, зараз незрозуміло, що там коїться, а дії окупантів є актом ядерного шантажу всього світу – як цивілізованого, так і не дуже.

Нагадаємо, шведські аналітики прогнозують, що через ядерні погрози росії у світі почне зростати кількість цих озброєнь, що потягне за собою лише зростання ризиків ядерної війни.